Mannheim (dpa/lsw) - Beim Zusammenprall eines Schulbusses mit einem Kleinwagen sind in Mannheim 21 Kinder leicht verletzt worden. Die Schüler im Alter zwischen sechs und acht Jahren seien mit Prellungen und Schürfwunden in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Busfahrer war den Ermittlungen zufolge von einem Hupen abgelenkt worden und an einer Ampel auf den Wagen aufgefahren. Eine Blutprobe bei dem 41-Jährigen wegen möglichen Alkoholkonsums war negativ. In dem Bus befanden sich 45 Kinder und auch 4 Lehrer. Die Polizei bezifferte den Schaden auf etwa 8000 Euro.

«Der Schreck war (für die Kinder) vermutlich größer als die Verletzungen», sagte der Polizeisprecher. «Wir haben keine Hinweise auf ernste Folgen.» Die Schüler waren auf dem Rückweg vom Schwimmunterricht. Ein Ersatzbus brachte die unverletzten Kinder zur Schule, wo ihre Eltern warteten.