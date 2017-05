Stuttgart (lsw) -Gökay Sofuoglu bleibt weitere zwei Jahre Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg (tgbw). Bei der Mitgliederversammlung am Wochenende habe der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland (tgd) eine „überwältigende Mehrheit“ bekommen, teilte der Verein mit. Der Caritas-Sozialarbeiter ist seit der Gründung der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg 1999 Vorsitzender. 2014 wurde er zudem Vorsitzender des Bundesverbandes mit 60 000 Mitgliedern.

