Ulm (dpa/lsw)Weil ihn seine Ex-Freundin nicht in die Wohnung lassen wollte, hat ein Mann den Weg zu ihr übers Dach gesucht - kam aber dann nicht mehr von alleine herunter. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, holte die Feuerwehr den angetrunkenen 24-Jährigen mit einer Drehleiter vom Hausdach.

Die Ex-Freundin des Mannes habe am Freitagmorgen auf sein Klingeln nicht die Tür geöffnet, erklärte ein Polizeisprecher. Der 24-Jährige kletterte daraufhin über die Dachrinne auf das Dach des Nachbarhauses. Von dort arbeitete er sich bis zum Dachfenster seiner Ex-Freundin vor und klopfte. Das blieb jedoch ohne Resonanz. «Ein Abstieg auf der Aufstiegsroute war nicht möglich, so dass der Mann auf der Suche nach einem Abstieg auf dem Dach umherirrte», beschreibt der Polizeisprecher in seinem Pressebericht den Vorgang. Zeugen bemerkten den Mann und verständigten die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über ein Promille.