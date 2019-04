Tübingen: 24-Jähriger fährt Fußgänger an und flüchtet

18-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Erst war er geflüchtet, dann wieder zurückgekommen: Ein 24-jähriger Autofahrer hatte am Sonntagmorgen in Tübingen einen Fußgänger angefahren, der an der Unfallstelle verstarb.