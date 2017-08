Ilvesheim (dpa/lsw) - Unter anderem mit einer Schaufel als Waffe und mit einem Sprung in den Neckar ist ein Dieb im Rhein-Neckar-Kreis getürmt - und am Ende doch geschnappt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag war der 22-Jährige am Sonntag in Ilvesheim zunächst bei einem versuchten Diebstahl in einem Auto von dessen Besitzer erwischt worden. Daraufhin besprühte er den Halter mit Lackspray und entkam durch eine Hecke. Auf der Flucht vor der herbeigerufenen Polizei wollte er ein Fahrrad stehlen, wobei er aber ebenfalls vom Besitzer überrascht wurde - und diesen mit Sand und Erde bewarf.

Als der 22-Jährige schließlich von Polizei und Fahrradbesitzer verfolgt wurde, warf er mit einer Schaufel nach ihnen - und sprang am Neckarufer sogar ins Wasser. Es half alles nichts: Ein Passant schwamm ihm kurzerhand entgegen und hielt den 22-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls, versuchten Diebstahls und der versuchten gefährlichen Körperverletzung in mehreren Fällen ermittelt.

