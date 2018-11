Am Bodensee gab es Stellen, an denen Badende weit durch den Schlamm waten mussten, bis sie Wasser zum Schwimmen fanden.

Am Bodensee gab es Stellen, an denen Badende weit durch den Schlamm waten mussten, bis sie Wasser zum Schwimmen fanden. Foto: dpa

Anzeige

Friedrichshafen (dpa/lsw)Die Menschen am Bodensee dürfen wegen extremer Trockenheit bis in den Dezember hinein kein Wasser aus Gräben, Bächen, Flüssen oder Seen pumpen. «Ein derart lang anhaltendes Entnahmeverbot hat es in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben», sagte ein Sprecher des Landratsamtes Bodenseekreis in Friedrichshafen. Seit Ende Juli darf dort Wasser nicht entnommen werden. Ausgenommen davon sei der Bodensee - auch das Tränken von Vieh und das Schöpfen mit Handgefäßen seien erlaubt. Das Verbot gilt vorerst bis zum 15. Dezember.

Auch in den Kreisen Konstanz, Ravensburg und Tuttlingen herrscht in vielen Gewässern weiter Wassermangel. Hier wurden die Verbote teilweise bis zum Jahresende verlängert.

Zuletzt sei im Jahr 2003 ein derartiges Verbot ausgesprochen worden, sagte der Sprecher in Friedrichshafen. Es drohen Bußgelder bis zu 10.000 Euro oder sogar ein Umweltstrafverfahren. Rund 30 Verstößen sei man seit dem Sommer nachgegangen. «Bei etwa der Hälfte davon wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.»