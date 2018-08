Anzeige

Karlsruhe/Bühl (dpa) - Wegen der andauernden Dürre bangen die Betreiber von Weihnachtsbaum-Plantagen um ihre Jungpflanzen. «Aus den ostdeutschen Bundesländern, aber auch aus Norddeutschland erreichen uns Meldungen, wonach die Neuanpflanzungen zu 100 Prozent vertrocknet sind», sagte Martin Rometsch vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger (BVWE). Millionen Jungbäume dürften betroffen sein.

Das habe zwar noch keine Auswirkungen auf die diesjährige Ernte, da Nordmanntannen mindestens zehn Jahre gehegt und gepflegt werden, bevor sie geschlagen und als Weihnachtsbaum verkauft werden. In acht bis zehn Jahren aber könnte es Engpässe beim Angebot geben.

Es sei nicht sicher, ob alle vertrockneten Bäumchen rechtzeitig und in vollem Umfang durch frische Jungpflanzen ersetzt werden können. Die Hitzeperiode macht laut Rometsch allmählich aber auch älteren oder erntereifen Tannenbäumen zu schaffen. «Es kann zu sogenanntem Sonnenbrand, also etwa Verfärbungen an der Nadel kommen», sagte Rometsch.

«Noch stehen die großen Bäume wegen ihrer tiefreichenden Pfahlwurzeln aber gut da», sagte er. Wenn es in absehbarer Zeit regne, sei von weiter stabilen Preisen für Weihnachtsbäume auszugehen. «Genau können wir das aber erst im September sagen.»