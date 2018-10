Anzeige

Bad Schönborn (dpa/lsw)Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 bei Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) schwebt ein 46 Jahre alter Fahrer eines Transporters in Lebensgefahr. Der Mann sei am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache ungebremst in ein Stauende auf einen Lastwagen gefahren, teilte die Polizei mit. Der 46-Jährige wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit einem Hubschrauber wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die in den Süden führende Autobahnstrecke musste zunächst voll gesperrt werden.