Vöhrenbach (dpa/lsw) - Etwa 200 Liter Reinigungsmittel sind in einem Gewerbegebiet von Vöhrenbach (Schwarzwald-Baar-Kreis) aus einem Gefahrguttransporter ausgelaufen. Die Feuerwehren aus der Umgebung waren mit 20 Fahrzeugen und 80 Feuerwehrleuten im Einsatz. Wie die Polizei in Tuttlingen am Donnerstag mitteilte, ist ein Teil der Substanz sofort verdunstet. Wie viel des sich leicht verflüchtigenden Mittels bei dem Vorfall am Mittwoch tatsächlich in die Kanalisation gelangt sei, werde am Donnerstag untersucht, ebenso die Unfallursache. Nach Angaben der Polizei bedroht die Chemikalie das Leben in Gewässern. Für die Bevölkerung habe jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.

