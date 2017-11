Anzeige

Nach einer Hochzeitsfeier stürzt in Peru ein Bus in eine Schlucht. Viele Menschen sterben, darunter mindestens drei Deutsche. Ein vierter Karlsruher Student wird noch vermisst.

Lima/Karlsruhe (dpa) - Nach einem schweren Busunglück in Peru mit vielen Opfern hat das Auswärtige Amt in Berlin den Tod eines dritten Deutschen bestätigt. Eine vierte Person deutscher Staatsangehörigkeit werde noch vermisst, teilte die Behörde am Montag mit. Weitere Einzelheiten zu Geschlecht und Alter der Betroffenen wurden nicht bekanntgegeben. Bei allen vier handelt es sich Informationen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zufolge um Informatikstudenten der Hochschule. Sie hatten vor dem Unglück die Hochzeit eines Freundes besucht.

„Wir sind tief betroffen. Es ist unvorstellbar, dass diese jungen Menschen aus unserer Mitte gerissen wurden“, sagte KIT-Präsident Holger Hanselka. An der Hochschule wurde eine Trauerecke eingerichtet; auf einer Präsidiumssitzung des KIT hatte es am Morgen eine Schweigeminute gegeben.

Der SWR hatte am Wochenende berichtet, dass es sich bei den deutschen Opfern um zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 25 und 27 Jahre handelt. Eine Bestätigung dazu gab es am Montag auch von Seiten des Landeskriminalamtes in Stuttgart nicht.

Das Unglück geschah bereits am vorletzten Wochenende. Der mit 45 bis 50 Personen besetzte Bus kam von der Straße ab und stürzte einen 200 Meter langen Abhang hinab in den Fluss Mantaro, in dem er versank. Dabei sollen mehr als ein Dutzend Menschen gestorben sein; Medien in Peru berichteten von 17 weiteren Vermissten.

Die Bergung der Opfer gestaltete sich peruanischen Quellen zufolge schwierig, weil der Bus in einem extrem unzugänglichen Gebirge in einen hochwasserführenden Fluss gefallen war, sagte am Wochenende ein von den Opferfamilien beauftragter Arzt dem SWR. Demnach waren gut 20 Marinetaucher im Einsatz, um die Leichen aus dem Buswrack zu holen.