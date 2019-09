Towerrun im Aufzugtestturm

In Rottweil messen sich 1000 Athleten im Treppenrennen

So schnell wie möglich hoch hinaus wollen 1000 Athleten am Sonntag in Rottweil: Sie treten beim zweiten Treppenhauslauf im Thyssenkrupp-Aufzugtestturm an. 1390 Stufen und 232 Höhenmeter müssen sie dabei bewältigen.