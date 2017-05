Rulfingen (dpa/lsw) - Auf einem Bauernhof im Landkreis Sigmaringen ist ein totes Baby gefunden worden. Einen entsprechenden Bericht der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte die Staatsanwaltschaft Ravensburg am Montagmorgen. Demnach hatte ein Jugendlicher das Baby am Samstagnachmittag in einem Heulager nahe der Bundesstraße 311 gefunden.

Wie ein Sprecher der Behörde sagte, sind aktuell weder die Todesursache noch die Identität des Säuglings bekannt. Es sei noch offen, ob das Kind getötet wurde oder schon tot zur Welt gekommen ist. Eine Obduktion soll eine Antwort auf diese Frage geben. Im Laufe des Tages wolle man sich mit einer Mitteilung an die Öffentlichkeit wenden, hieß es.