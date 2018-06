Anzeige

Heidenheim (dpa/lsw) - Ein 48 Jahre alter Mann ist tot in einem Heidenheimer Wohnheim gefunden worden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Drei Bekannte des Mannes wurden festgenommen. Ein Mitbewohner habe den Mann in der Nacht auf Sonntag blutend in seinem Zimmer entdeckt, teilte die Polizei mit. Erste Ermittlungen hätten einen Verdacht gegen die drei Bekannten des Toten ergeben, hieß es. Sie seien am frühen Sonntagmorgen festgenommen worden. Zu weiteren Details äußerten sich die Beamten mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.