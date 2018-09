Anzeige

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw)Nach dem Fund der Leiche eines 40 Jahre alten Mannes in Schwäbisch Gmünd ist der Bruder des Toten festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, steht der 48-Jährige unter dringendem Tatverdacht, am Montag seinen Bruder erschossen zu haben. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Die Polizei war am Montagabend zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Zunächst war von Streitigkeiten im Haus die Rede, bei einem weiteren Notruf hieß es, dass auch ein Schuss gefallen sei. Polizisten fanden hinter dem Haus einen leblos am Boden liegenden Mann. Der Bruder, der im selben Haus wohnt, hatte eine Pistole dabei. Das Opfer und der mutmaßliche Täter sind laut Polizei türkischstämmige Deutsche.