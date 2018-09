Anzeige

Schwäbisch Gmünd (dpa/)In einer Wohnung in Schwäbisch Gmünd hat die Polizei am Montag die Leiche einer Frau gefunden. Die Beamten hätten zuvor telefonisch einen entsprechenden Hinweis erhalten, teilten das Polizeipräsidium Aalen und die Staatsanwaltschaft Ellwangen mit. Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass die Frau möglicherweise schon seit einiger Zeit tot war. Zur Identität der Frau sowie zur Todesursache wurde zunächst nichts mitgeteilt. Der Ehemann soll sich Dritten gegenüber selbst bezichtigt haben, seine Frau umgebracht zu haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Mann halte sich derzeit in Litauen auf. Die Ermittlungen würden fortgesetzt.