Treuer Freund, Spielkamerad, Wachmann: Der Hund ist nach der Katze das beliebsteste Haustier in Deutschland. Am 10. Oktober, dem Welthundetag, wird er geehrt.

Treuer Freund, Spielkamerad, Wachmann: Der Hund ist nach der Katze das beliebsteste Haustier in Deutschland. Am 10. Oktober, dem Welthundetag, wird er geehrt. Foto: dpa

Herrenberg (pol) - Einen grausigen Fund machten Mitarbeiter einer Firma in der Johannes-Kepler-Straße am Mittwochnachmittag. In einer auf dem Grundstück abgelegten Baggerschaufel wurden vermutlich in den zurückliegenden zwei Wochen vier tote Hundewelpen entsorgt. Sie dürften kurz nach der Geburt auf unbekannte Weise zu Tode gekommen sein. Es handelt sich um braune Tiere einer unbekannten Hunderasse, die etwa 40cm groß waren. Der Täter hat sie vermutlich über den Zaun in die Schaufel geworfen. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 07032/2708-0 zu melden.

Anzeige