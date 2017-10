Anzeige

Heilbronn (dpa/lsw) - Am Neckar-Ufer in der Nähe von Mosbach ist die Leiche einer Frau entdeckt worden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zu den Umständen ihres Todes aufgenommen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums vom Donnerstagabend. Ein Spaziergänger habe die Tote am Donnerstagvormittag bei Neckargerach-Guttenbach (Neckar-Odenwald-Kreis) gefunden. Die Identität der Frau ist noch unklar.