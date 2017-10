Anzeige

Neckargerach (dpa/lsw) - Am Neckar-Ufer in der Nähe von Mosbach ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Identität sowie die Todesumstände waren zunächst noch unklar, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte.

Ein Spaziergänger hatte die Tote am Donnerstag bei Neckargerach (Neckar-Odenwald-Kreis) gefunden. Die Frau sei noch am Donnerstag obduziert worden, erste Ergebnisse dürften wahrscheinlich im Laufe des Freitags veröffentlicht werden, sagte der Polizeisprecher weiter.

Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums vom Donnerstagabend.