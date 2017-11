Anzeige

Heilbronn/Neckargerach (dpa/lsw) - Im Fall der am Neckar gefundenen Frauenleiche ermittelt die Polizei trotz eines Geständnisses weiter. Das teilte eine Sprecher am Montag auf Anfrage mit. Als dringend tatverdächtig gilt der 21 Jahre alte Sohn. Er hatte die Tötung seiner Mutter am Samstag vor einem Haftrichter eingeräumt und erklärt, es habe eine Auseinandersetzung gegeben. „Weshalb aber der angebliche Streit ausgebrochen ist, das ist noch nicht geklärt“, sagte ein Polizeisprecher.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann seine alleinstehende Mutter am 25. Oktober in einer Heilbronner Wohnung getötet und die Leiche in Neckargerach (Neckar-Odenwald-Kreis) abgelegt haben. Ein Spaziergänger hatte sie einen Tag später unter einer Brücke am Neckarufer entdeckt. Eine Öffentlichkeitsfahndung half, die Identität der Toten zu klären. Bei den Ermittlungen gehe es auch um die Frage nach möglichen Helfern, sagte der Sprecher. So sei noch nicht restlos geklärt, wie der Sohn die Mutter von der Wohnung nach Neckargerach transportiert hat.