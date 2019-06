Stuttgart (dpa/lsw) Weil sie ihre Nachbarin getötet haben soll, muss sich eine 67-Jährige vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten - am heutigen Mittwoch wird das Urteil erwartet. Der Anklage nach war vor einem Jahr eine Auseinandersetzung um Lärm eskaliert: Die Seniorin soll dabei in einem Hochhaus in Sindelfingen mehrfach auf ihre 81 Jahre alte Nachbarin eingestochen und sie getötet haben.

Die Angeklagte äußerte sich seit Prozessbeginn im Februar nicht zu den Vorwürfen, ihr Verteidiger plädierte auf Freispruch. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Gefängnisstrafe von 13 Jahren wegen Totschlags.

Die Getötete hatte allein in einer Wohnung im fünften Stock des Hochhauses gelebt. Nach dem Fund der Leiche gründete sich die rund 30-köpfige Sonderkommission «Hochhaus» - zwei Wochen später wurde die Nachbarin verhaftet.