Hochdorf (dpa/lsw) - Ein 40 Jahre alter Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Biberach ums Leben gekommen. Der Pkw-Fahrer kam am Montag aus bislang noch ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur ab und kollidierte auf der Bundesstraße 30 nahe Hochdorf frontal mit einem Lastwagen, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer musste schwer verletzt in einer Klinik behandelt werden.

Der Lastwagen war samt Anhänger quer über die Fahrbahn geschleudert und hatte mehrere Leitplanken beschädigt, bevor er zum Stehen kam. Er hatte mehrere Fässer Gefahrgut an Bord, die unversehrt blieben. Die B 30 war für mehrere Stunden gesperrt.