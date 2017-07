Rastatt (dpa/lsw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Rastatt ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Zwei oder drei weitere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Unfall zwei Autos und ein Lastwagen beteiligt. Dabei kollidierten mindestens zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Weitere Angaben zum Unfallhergang und zu den betroffenen Personen konnten zunächst nicht gemacht werden.

Die Landstraße 77a und der Tunnel Rastatt sind „auf noch nicht absehbare Dauer voll gesperrt“, hieß es. Die Rettungskräfte waren zunächst noch im Einsatz. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, werde sich die Sperrung mit Sicherheit auf den Berufsverkehr in der Region auswirken. Ortskundige sollten daher die L 77a in Richtung Autobahnauffahrt Rastatt Nord umfahren.

Anzeige