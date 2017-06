Ulm (dpa/lsw) - Beim Test einer Langangel hat ein Mann in Ulm damit eine Stromleitung berührt und einen tödlichen Schlag erlitten. Ein Notarzt habe am Sonntagabend nur noch den Tod des 47-Jährigen feststellen können, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen hatten die Leiche des Anglers am Ufer des Donaukanals entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben von einem Unglücksfall ohne fremdes Verschulden aus.

