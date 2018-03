Anzeige

Von Marion van der Kraats





Heidelberg/Wiesloch - Er hat seine Neugier mit dem Leben bezahlt: Nach einem Cocktail aus Alkohol und Tabletten während der Faschingstage ist ein 16-Jährigen aus Wiesloch bei Heidelberg gestern gestorben. Erfolglos kämpften die Ärzte in den vergangenen Tagen um sein Leben, nachdem ein Notarzt den Jungen am Dienstag reanimiert hatte. Sozialministerin Monika Stolz (CDU) zeigt sich bestürzt: „Dieser tragische Fall zeigt aufs Neue, dass riskanter Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen ein wachsendes Problem ist“. Zugleich fordert sie: „Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen geht uns alle an. Wir müssen gemeinsam deutlich machen, dass für diese „Kultur“ bei uns kein Platz ist.“

Gemeinsam mit einer 19-Jährigen und einem 17 Jahre alten Freund hatte der Jugendliche bei einer Fastnachtsparty gefeiert, bevor das Trio in Wiesloch übernachtete. Bis tief in die Nacht kippten die Kids „einen Jim Beam mit Cola nach dem anderen“, zitiert die „Bild“-Zeitung den 17-Jährigen. „Gut drauf“ waren die Drei nach seinen Angaben - und dann kam ein jungen Mann im Piratenkostüm auf sie zu. Von diesem will der Lehrling laut dem Zeitungsbericht die Tabletten bekommen haben. „Ich dachte, es seien Ecstasy-Tabletten“, sagte der Jugendliche dem Blatt. Weil er neugierig gewesen sei, habe er zehn Stück gekauft. Der Abend endete in der Katastrophe: Irgendwann legten sich die Drei zugedröhnt bei dem 17-Jährigen in Wiesloch schlafen. Als dieser aufwachte, lagen die Freunde leblos da. Vom Notarzt wiederbelebt, kam der 16-Jährige schließlich per Hubschrauber ins Krankenhaus. Das Mädchen wurde bewusstlos in die Klinik gebracht, wo es später ins künstliche Koma versetzt wurde. Der 17-Jährige kam mit Ausfallerscheinungen ins Krankenhaus, konnte jedoch am Donnerstag entlassen werden. Auch der 19-Jährigen geht es inzwischen wieder besser, sie liegt nicht mehr im Koma.

Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich nun darauf, von wem die Jugendlichen die Tabletten erhalten haben. Parallel dazu stehen die Obduktion des Leichnams des toten Jugendlichen und die Auswertung der Ergebnisse zu den Blutproben der Jugendlichen an.

Zurück bleibt die Frage, was zu tun ist. Allen Warnungen zum Trotz missbrauchen auch im Südwesten immer mehr Jugendliche Fastnacht zum „Komasaufen“. Die Jüngsten, die diesmal mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus landeten, waren 13 Jahre alt. Dabei hatte die Polizei vor dem närrischen Finale noch mit Promi-Fußballer Vedad Ibisevic vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim an der Spitze und mit einer Kampagne gegen „Komasaufen“ und Gewalt gewarnt.