Heidelberg (dpa/lsw) Gegen vier Pfleger und acht Polizeibeamte werde wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, gegen die behandelnde Ärztin sogar wegen fahrlässiger Tötung, teilte die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Montag mit. Zuvor hatten mehrere Zeitungen berichtet.

Der 41 Jahre alte Patient war der Anklagebehörde zufolge im Dezember vergangenen Jahres an einem sogenannten erregten Delirium gestorben, in das er sich hineingesteigert hatte. Weil die Pflegekräfte den Mann nicht unter Kontrolle bringen konnten, fesselten sie ihn an Händen und Füßen. Als er kollabierte, brachten Sanitäter ihn ins Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb.

Unklar ist bisher, ob daran auch falsche Medikamente Schuld sein könnten. «Klar ist: Bei einem gesunden Menschen hätten die Maßnahmen nicht zum Tod geführt», sagte Staatsanwaltschaft Tim Haaf. Ziel der Ermittlungen sei es, herauszufinden, ob den Verdächtigen strafrechtlich relevantes Verhalten vorgeworfen werden könne. Die Entscheidung über mögliche Anklagen sei noch im Mai zu erwarten.