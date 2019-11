Hohenstadt (dpa/lsw)Ein Schwarm Stare ist auf der Autobahn 8 im Kreis Göppingen mit Autos kollidiert und hat für gefährliche Situationen gesorgt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag lagen nach der Kollision am Samstagnachmittag bei Hohenstadt einige verletzte und tote Tiere auf der Fahrbahn. Tierliebe Autofahrer hielten daraufhin an, um die Vögel zu bergen. Da die A8 zum Zeitpunkt des Vorfalls stark befahren war, brachten sie sich damit laut Polizei jedoch selbst in Gefahr. Verletzt wurde zwar niemand, die Polizei warnte jedoch davor, sich zu Fuß auf der Autobahn zu bewegen.