Lörrach (dpa/lsw) - Einen tierischen Schwarzfahrer hat die Polizei in einer S-Bahn in Lörrach gestoppt. Der Hund war in Grenzach-Wyhlen ausgebüxt und allein auf Reisen gegangen, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Sein Weg führte demnach am Mittwochabend zunächst zum Grenzacher Bahnhof, wo er in den Zug sprang und sich über Basel nach Weil am Rhein chauffieren ließ. Danach stieg er in eine S-Bahn nach Lörrach. Dort bat ein Schaffner die Polizei um Unterstützung - weil der tierische Schwarzfahrer keine Anstalten machte, das Abteil zu verlassen. Eine Abfrage umliegender Polizeireviere führte zur Klärung - der Besitzer holte den Ausreißer ab. Mit einer Strafe muss der ungewöhnliche Schwarzfahrer demnach nicht rechnen.

