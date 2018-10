Anzeige

Bönnigheim (dpa/lsw)Die Textilunternehmen im Land sorgen sich um ihre Wettbewerbsfähigkeit. «Bayern und Nordrhein-Westfalen rüsten in der Textilforschung auf», sagte der Präsident des Branchenverbands Südwesttextil Bodo Bölzle am Dienstag in Bönnigheim. «Hier muss etwas passieren, damit Baden-Württemberg sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt.» Auch der Fachkräftemangel treibt die Branche um. Die Mehrheit der Firmen sucht derzeit nach Personal. Das sei eine der größten Herausforderungen für die Branche.

Dabei beurteilen die Firmen die Stimmung im Land zwar noch als gut, allerdings nicht mehr so gut wie noch vor einem Jahr. Die Erwartungen sinken seit vier Quartalen stetig, auch wenn die Mehrzahl der Unternehmen noch positiv in die Zukunft blickt. Sorgen bereitet der Branche unter anderem der Preisanstieg bei Rohstoffen und Farbstoffen.

Technische Textilien bleiben der Wachstumstreiber für die Textilbranche in Baden-Württemberg. Laut dem Branchenverband Südwesttextil wuchs der Umsatz in diesem Bereich in den vergangenen acht Jahren um rund 64 Prozent. Gleichzeitig hat die klassische Bekleidungsindustrie Probleme. Die Insolvenzen im Einzelhandel, aber auch die Fusion von Karstadt und Kaufhof drücken aufs Geschäft.