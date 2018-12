Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw)Vor gut einer Woche in Nordbaden und später in Frankfurt festgenommene Terrorverdächtige bestreiten die Planung eines Anschlags. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Donnerstag. Gegen die drei Männer und eine Frau wird wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt. Bei Durchsuchungen am Mittwoch vergangener Woche war in einem Anwesen in Plankstadt eine Kalaschnikow samt Munition sichergestellt worden. Woher die Verdächtigen die Waffe haben und was sie damit vorhatten, wurde aber noch untersucht.