Ein durch Hitze verursachter Schaden auf der Autobahn ("Blow Up")

Walldorf (dpa/lsw) - Wegen des heißen Wetters hat das Regierungspräsidium Karlsruhe ein Tempolimit auf Teilabschnitten der Autobahnen 5 und 6 angeordnet. Auf den Strecken um das Autobahnkreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) ist demnach am Mittwoch nur ein Tempo von 80 Stundenkilometern erlaubt. Hintergrund ist, dass Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet werden. Mit der Beschränkung soll die Gefahr für Autofahrer durch sogenannte Blow-ups reduziert werden - also das Risiko von Unfällen durch ein Aufplatzen von älteren Betonfahrbahnen bei hohen Temperaturen. Die Beschränkungen gelten am Mittwoch von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Sie werden nach Angaben vom Dienstag aufgehoben, sobald die Temperaturen unter 30 Grad sinken.

