Von Bettina Grachtrup





Stuttgart - Grüne und CDU wollen eine Hängepartie bei der Polizeireform vermeiden. Doch gerade sieht es nicht so aus, als ob sich die ­Koalitionäre schnell über Korrekturen der Reform einig würden.

Der koalitionsinterne Konflikt um die künftige Zahl der Polizeipräsidien im Südwesten spitzt sich zu. Die Grünen befürworten in einem internen Vermerk für den Frak­tionsvorstand ein Modell mit nach wie vor zwölf Präsidien samt Präsidiumssitzen in Konstanz und Ravensburg. Das Polizeipräsidium Tuttlingen würde damit aufgelöst. Die CDU-Fraktion ist bisher dem Vernehmen nach für ein Modell mit 14 Präsidien. Für die Grünen ist aber die dafür erstellte Kostenprognose von einmalig 143,7 Millionen und dauerhaft 19,1 Millionen Euro im Jahr „keine akzeptable Verhandlungsbasis“, wie es in dem Vermerk heißt.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) stellte sich gestern auf die Seite des Expertenrates. Das Gremium hatte für eine Aufstockung der Präsidien von 12 auf 14 und für eine Auflösung des Polizeipräsi­diums in Tuttlingen plädiert. „Ich rate dazu, dass wir das ernst nehmen, was uns die Fachleute vorschlagen“, sagte Strobl - ohne die Zahl 14 ausdrücklich in den Mund zu nehmen. Justizminister Guido Wolf (CDU), der in Tuttlingen seinen Wahlkreis hat, setzt sich allerdings vehement für den Erhalt des dortigen Präsidiums ein.

Die Konstanzer Grünen-Landtagsabgeordnete Nese Erikli trat gestern Gerüchten über eine mögliche Auflösung des Polizeipräsidiums Konstanz zugunsten von Tuttlingen entgegen. „Eine Schließung von Konstanz wird es mit uns Grünen nicht geben.“

Damit ist weiter offen, wie viele Präsidien es künftig geben wird. Eigentlich sollte es gestern ein Treffen der Fraktions- und Parteispitzen zu dem Thema geben. Die CDU sagte die Gespräche aber ab und will sich erst intern sortieren. Für den 11. Juli war geplant, dass Grüne und CDU über einen gemeinsamen Vorschlag für Korrekturen an der Polizeireform abstimmen. An diese Vereinbarung erinnerte gestern auch Strobl. Nun will die CDU an dem Tag zunächst ihre eigene Haltung festlegen. Beide Fraktionen halten aber an dem Ziel fest, dass es bis zur Sommerpause Klarheit geben soll.

Grünen-Innenexperte Uli Sckerl sagte, die CDU habe erkennbar internen Klärungsbedarf. „Wir erwarten eine zügige Klärung. Man muss aufpassen, dass die Polizeireform nicht zur Hängepartie wird.“ SPD-Innenexperte Sascha Binder rief Grüne und CDU dazu auf, das Hickhack sofort zu beenden. „Was sich die beiden Regierungsfraktionen hier leisten, ist höchst unprofessionell und für alle Polizeibeamten eine Zumutung.“ Auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sprach von einem „endlosen Gezerre“. Er warf den Grünen vor, bei der Sicherheit der Bürger sparen zu wollen, wo sonst für alles Geld da sei, was ins ideologische Weltbild passe.

Die Reform war unter der grün-roten Vorgängerregierung umgesetzt worden. Sie stößt bei Polizisten teils auf große Kritik. Deshalb will Grün-Schwarz nachsteuern. Die Grünen sind bereit, mit der CDU über mehr Polizeistellen zu verhandeln, als es der Koalitionsvertrag mit 1500 Stellen vorsieht.