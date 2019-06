Mühlenbach (dpa)Zum katholischen Hochfest Fronleichnam sind am Donnerstag Tausende Gläubige in Baden-Württemberg in Prozessionen durch Städte, Gemeinden und die Natur gezogen. In Mühlenbach (Ortenaukreis) im Erzbistum Freiburg konnte traditionell ein rund ein Kilometer langer und etwa 60 Zentimeter breiter Blumenteppich mit christlichen Motiven bestaunt werden, an dem die Prozession links und rechts durch den Ortskern vorbeiführte.

Zahlreiche Helfer hatten schon seit dem frühen Morgen um fünf Uhr den Teppich aus Rosen und anderen Blumen gelegt, berichtete Bürgermeisterin Helga Wössner. Am Straßenrand standen zahlreiche Zuschauer, die teilweise mit Bussen in die kleine Stadt gekommen waren.

In Heilbronn war auf der dortigen Bundesgartenschau unter anderem ein See mit einem schwimmenden Blumenteppich geschmückt worden. Nach dem Gottesdienst auf einer Bühne des Buga-Geländes zogen die Gläubigen zum Floßhafen und von dort in den Campuspark. In Freiburg führte eine Prozession durch die Innenstadt. "Fronleichnam bringt zum Ausdruck, wir sind nicht allein unterwegs", sagt dort Weihbischof Peter Birkhofer.

In Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) war der der traditionelle Blumenteppich in diesem Jahr deutlich kleiner ausgefallen. Wegen des späten Fronleichnamstermins waren die dafür benötigten und eigens gesäten Wiesenblumen schon verblüht.

Im Donaueschinger Ortsteil Aasen findet die Prozession wie üblich erst an diesem Sonntag statt - diesmal aus Gründen des Naturschutzes ohne Blumen. Stattdessen wollen Kommunionkinder Holzplatten mit Sand, Sägemehl und Kaffeesatz schmücken.