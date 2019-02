Anzeige

Ulm (dpa/lsw) Stets rund drei Wochen vor der eigentlichen Fastnacht wird in Ulm der traditionelle Narrensprung gefeiert. Zum "Ulmzug" durch die Altstadt mit dem höchsten Kirchturm der Welt werden am Sonntag rund 6.000 Hästräger in gut 100 Gruppen aus dem Schwarzwald, der Bodenseeregion, dem Allgäu und Oberschwaben sowie aus der Schweiz, Liechtenstein und Österreich erwartet.

Die Ulmer Narrenzunft rechnet mit rund 10.000 Schaulustigen entlang des vierstündigen bunten Marsches der Hexen, Höllenteufel, Donauwölfe und Schilfgeister. Für die Begleitmusik sorgen etliche Spielmanns- und Fanfarenzüge.

Der Startschuss fällt um 13.13 Uhr am Ulmer Münster. Erstmals entsendet die Ulmer Zunft auch einen eigenen Chor zum morgendlichen Narren-Gottesdienst um 9 Uhr in der Wengenkirche St. Michael, mit dem der "Ulmzug"-Sonntag eingeläutet wird.