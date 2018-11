Anzeige

Laichingen (dpa/lsw)Der tatverdächtige Ehemann der in Laichingen im Alb-Donau-Kreis gefundenen Toten ist vor der Tat in einer Psychiatrie untergebracht gewesen. «Mitte September ist er dort aus dem Fenster gesprungen», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Eine Großfahndung habe es nicht gegeben, weil der 40-Jährige dort zu seinem eigenen Schutz untergebracht gewesen sei. «Das stand in keinerlei Zusammenhang mit der Getöteten.» Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Wie der Sprecher sagte, soll der Ehemann seiner Frau gedroht haben, sie umzubringen. Deswegen durfte er sich ihrer Wohnung im September nicht nähern. Der Platzverweis sei danach aber nicht verlängert worden.

Die Frau war Anfang November tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Am selben Tag nahm die Polizei den Ehemann fest, der nun in Untersuchungshaft sitzt. Der Verdächtige soll zum Tatzeitpunkt mit einem Rollstuhl unterwegs gewesen sein. Den Angaben nach verletzte er sich wahrscheinlich beim Sprung aus dem Klinikfenster. Zu Tathergang und Hintergründen äußerten sich die Ermittler zunächst nicht.