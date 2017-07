Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Nachdem die Tarifgespräche im Südwest-Einzelhandel ohne konkrete Annäherung endeten, treten am Samstag erneut Mitarbeiter in den Streik um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Wie die Gewerkschaft Verdi am Samstagmorgen mitteilte, sind Mitarbeiter in elf Einzelhandelsbetrieben in Brühl, Heidelberg, Mannheim und Walldorf zum Streik aufgerufen.

«Bei den gestrigen Tarifverhandlungen konnte kein Ergebnis erzielt werden. Die Arbeitgeber legten kein verbessertes Angebot vor. Darum wird auch heute wieder im Einzelhandel gestreikt», teilte eine Verdi-Sprecherin am Samstag mit.

Die Gewerkschaft monierte schon am Vortag, dass die Arbeitgeber nicht bereit gewesen seien, ein verbessertes Angebot auf den Tisch zu legen. «Die Warnstreiks werden fortgesetzt», sagte ein Sprecher nach der vierten Verhandlungsrunde am Freitag in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg). Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Philip Merten, sagte, es sei die Struktur eines möglichen Abschlusses besprochen worden. Die Gespräche seien schwierig. Die Runde will sich wieder am 10. Juli treffen.