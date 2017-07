Stuttgart (dpa/lsw) - SWR3 bleibt der beliebteste Radiosender in Baden-Württemberg. Das Programm wird von Montag bis Freitag jede Stunde im Schnitt von 617 000 Menschen im Südwesten gehört - ein Plus von 7000 im Vergleich zum Frühjahr, wie aus der am Dienstag in Frankfurt veröffentlichten Media-Analyse (MA) hervorgeht. Bundesweit kommt SWR3 auf mehr als eine Million Hörer pro Stunde, etwas mehr als zuletzt.

Auf den Plätzen zwei und drei in Baden-Württemberg folgen SWR4 BW mit 429 000 Hörern (43 000 weniger) sowie SWR1 BW mit 378 000 Hörern und leichten Verlusten. Unter den Privatsendern rückt Radio Regenbogen mit 216 000 Hörern und einem Plus von 47 000 auf den ersten Platz. Es folgt Antenne 1 mit 197 000 Hörern und einem leichten Rückgang.

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) ermittelt zweimal jährlich die Reichweiten auf dem deutschen Radiomarkt. Bundesweit wurden über mehrere Monate hinweg mehr als 67 000 Menschen ab zehn Jahren nach ihren Lieblingssendern gefragt. In der agma arbeiten rund 210 Unternehmen aus der Medien- und Werbewirtschaft zusammen.

Laut agma hören derzeit 78,3 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren an jedem Werktag Radio. Die tägliche Hördauer liegt im Schnitt bei 192 Minuten.

Anzeige