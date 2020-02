Stuttgart (dpa/lsw)Der Südwestrundfunk geht neue Wege, um sein Publikum zu verjüngen. Der öffentlich-rechtliche Sender hat den Youtube-Star Leeroy Matata für eine Web-Reihe verpflichtet und zielt mit immer mehr Angeboten auf Internetportale, soziale Netzwerke und die ARD-Mediathek. «Leeroy - das ist der Ausdruck dafür, dass wir Dinge nicht mehr primär fürs lineare Fernsehen produzieren», sagte am Freitag der SWR-Intendant Kai Gniffke, der seit vergangenem September im Amt ist.

Leeroy Matata, der mit bürgerlichem Namen Marcel Gerber heißt, sitzt seit seiner Kindheit im Rollstuhl und ist bekannt vor allem für Geschichten und Interviews mit Menschen, die nicht im Fokus stehen. Der 23 Jahre alte Youtuber mit Wurzeln in Kamerun spricht unter anderem mit Aussteigern aus der Nazi-Szene, mit Pädophilen, Alkoholikern und Kleinwüchsigen, mit Truckern und Altenpflegern. Das 30-minütige Format unter dem Titel «Der Moment» ist in der ARD-Mediathek, auf Instagram und unter SWR.de/heimat zu sehen.

Mit Dokumentationen will der SWR auch auf dem Videoportal Youtube junge Zuschauer für sich gewinnen. «Erste Dokus haben die Millionen-Abrufmarke erreicht», sagte der neue Programmdirektor Information, Clemens Bratzler, bei der Jahrespressekonferenz in Stuttgart. «Wir werden jetzt zunehmend auch Dokus speziell dafür produzieren, die sich gar nicht mehr an gängige Sendelängen halten.»

Weil sich immer mehr Menschen Sendungen nicht im aktuell ausgestrahlten Fernsehprogramm anschauen, sondern vorher oder hinterher, baut der SWR federführend für die ARD die gemeinsame Mediathek aus. Diese macht privaten Streaminganbietern wie Netflix Konkurrenz. Im Oktober gab es 65 Millionen Zugriffe auf Videos in der ARD-Mediathek. Im November waren es 75 Millionen und im Januar 87 Millionen.

«Das heißt, das Ding geht richtig steil», sagte Gniffke. «Als SWR sind wir hammerstolz darauf. (...) Damit können wir auch, glaube ich, anderen Streamingdiensten durchaus zeigen, dass wir das mindestens genauso gut können.» Es sei deutlich, «dass große Streamingdienste hinter unseren Inhalten her sind wie der Teufel hinter der armen Seele».

In einem Innovationslabor in Baden-Baden sollen spätestens ab September neue digitale Formate entwickelt und getestet werden. Gniffke will zur Finanzierung neuer Angebote Doppelarbeit an den Standorten Stuttgart, Mainz und Baden-Baden einsparen: «Wir werden jetzt Kräfte bündeln und nicht überall alles machen.»

Schon am Dienstag wurde bekannt, dass die zweitgrößte ARD-Anstalt ihre Hörfunknachrichten ab 2021 nur noch in Baden-Baden produziert. Regionale Nachrichteninhalte werden aber weiterhin auch von den anderen Standorten zugeliefert. An der Regionalität der verschiedenen Nachrichtensendungen soll nicht gerüttelt werden, auch im Fernsehen nicht. «Wir wollen bei den klassischen linearen Angeboten gerade im Nachrichtenbereich auf gar keinen Fall das Angebot reduzieren», betonte Bratzler.

Die SWR3-Morningshow wird künftig nicht mehr nur im Radio und Online ausgestrahlt, sondern auch im SWR-Fernsehen. Von Mitte März an sei es möglich, den Moderatoren in den Morgenstunden über die Schultern zu schauen, teilte die Zwei-Länder-Anstalt mit. Während im Radio die Musik läuft, sollen im TV aktuelle Nachrichten zum Nachlesen angeboten werden - ebenso wie Aufnahmen von Autobahnkameras und Live-Bilder zur Wetterlage. Dies sei ein «weiterer Baustein im multimedialen Umbau des SWR», sagte die neue SWR-Programmdirektorin Kultur, Anke Mai.

Der Sender will auch die große Nachfrage nach sogenannten True-Crime-Formaten bedienen und bietet ein eigenes Podcast-Format zu Kriminalfällen an. Gemeinsam mit dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer werden ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt und SWR2-Moderatorin Viktoria Merkulova über Verbrechen diskutieren, die im Südwesten für Schlagzeilen sorgten. Unter dem Titel «Sprechen wir über Mord?!» ist vom 2. März an eine Podcast-Folge pro Monat geplant.