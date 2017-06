Mainz (dpa/lsw) - Begleitet von Sparmaßnahmen und neuen Redaktionsstrukturen treibt der Südwestrundfunk (SWR) seine Entwicklung zu einem multimedialen Medienunternehmen voran. „Effizientes wirtschaftliches Handeln hat oberste Priorität beim SWR“, erklärte Intendant Peter Boudgoust am Freitag bei der Vorlage des Jahresabschlusses im Rundfunkrat des zweitgrößten ARD-Senders. Der auf zehn Jahre angelegte Umbauprozess bis 2020 werde konsequent weitergeführt.

Beim Betriebsergebnis für das Haushaltsjahr 2016, bereinigt um Sondereffekte, weist der SWR einen Verlust von 32,3 Millionen Euro aus. 2015 gab es noch ein Plus von 49,9 Millionen. Für das laufende Jahr sieht die Planung ein ausgeglichenes Ergebnis vor. SWR-Verwaltungsdirektor Jan Büttner sagte, die allgemeine Teuerung sei mit Einsparungen aufgefangen worden. „Das war mit schmerzhaften Einschnitten verbunden, aber dieser steinige Weg zahlt sich jetzt aus.“

Der SWR hat Anfang dieses Jahres die jahrzehntelang gewohnte Einteilung der Programmdirektionen nach Fernsehen und Hörfunk aufgegeben und sich für die medienübergreifende Zusammenarbeit neu aufgestellt. Die Programmdirektionen Kultur und Information erstellen ihre Inhalte jetzt gleichermaßen für Fernsehen, Radio und die Online-Angebote. Jetzt solle in weitere Themenfelder investiert werden, die von vornherein multimedial geplant und umgesetzt würden, teilte der Sender mit. Eine Redaktionseinheit in Mainz soll sich vor allem um investigative Recherchen kümmern, ein Team in Baden-Baden um den Datenjournalismus, also neue Möglichkeiten der Berichterstattung und Darstellung aufgrund der intelligenten Verknüpfung von verfügbaren Daten.

