Stuttgart (dpa/lsw)CDU und SPD sind bei den Gemeinderatswahlen in den drei größten Städten Baden-Württembergs nach einer Prognose des SWR die großen Verlierer. Gewinner sind demnach die Grünen. In Stuttgart werden die Grünen der Prognose zufolge stärkste Kraft mit 29,5 Prozent (2014: 24,0 Prozent). Die CDU stürzt von 28,3 auf 18,0 Prozent ab, die SPD sinkt von 14,3 auf 12,0 Prozent.

In Karlsruhe erreichen die Grünen nach der Prognose 33,5 Prozent (19,9), die CDU erreicht 15,0 Prozent (26,4), die SPD kommt auf 14,5 Prozent (21,9). In Mannheim geht die Prognose von 26,5 Prozent für die Grünen aus (16,3). Die CDU erreicht demnach 18,0 Prozent (26,1) und die SPD 19,5 Prozent (27,3). Die Wahlbeteiligung könnte in den drei Städten der Prognose zufolge deutlich höher als 2014 sein. Für Stuttgart und Karlsruhe wird mit rund 58 Prozent gerechnet, in Mannheim mit etwa 46 Prozent.