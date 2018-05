Anzeige

Baden-Baden (dpa/lsw)Die kultige Rateshow «Montagsmaler» kehrt 22 Jahre nach ihrer letzten Sendung wieder ins Fernsehen zurück - in einer Neuauflage des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden. Wie die Zeitung «Bild am Sonntag» berichtete, präsentiert der 46 Jahre alte «Verstehen Sie Spaß?»-Moderator Guido Cantz die Sendung ab September. Unterhaltungschefin Barbara Breidenbach sagte der Zeitung: «Generationen von Fernsehzuschauern haben sich an diesem Klassiker erfreut, haben mitgefiebert und mitgeraten. Ich freue mich auf knifflige und spannende Ratespiele.»

Demnach sollen zunächst 40 Folgen fürs SWR Fernsehen produziert werden. Bei der Neuauflage treten dem Bericht zufolge wie früher vier Prominente gegen vier Erwachsene und vier Kinder an. Es werde gemalt und geraten. Zu den Moderatoren gehörte unter anderem Frank Elstner. Bis 1996 hatte zuletzt Sigi Harreis (1937-2008) die Sendung 16 Jahre lang moderiert.