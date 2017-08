Von Bettina Grachtrup





Stuttgart -Baden-Württemberg pocht auf deutlich mehr Geld aus Berlin zur Förderung eines modernen und sauberen Stadtverkehrs. Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz sagte gestern in Stuttgart: „Wenn der Bund will, dass Fahrverbote vermieden werden, dann muss er die Länder und Kommunen stärker dabei unterstützen, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen.“ Ähnlich äußerte sich Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Beim Diesel-Gipfel des Bundes in Berlin Anfang August war ein Fonds „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“ im Umfang von 500 Millionen Euro vereinbart worden. Bund und Autohersteller zahlen darin in gleichen Teilen ein. Mit dem Geld sollen Pläne für die 28 am stärksten von Luftverschmutzung betroffenen Regionen in Deutschland finanziert werden, darunter Stuttgart. In der Landeshauptstadt drohen Fahrverbote für dreckige Diesel-Autos.

Schwarz bezeichnete die Summe von 500 Millionen Euro als „Nasenwasser“; sie sei viel zu gering. „Wenn sie das auf die betroffenen Städte verteilen, ist das viel zu wenig, was nach Baden-Württemberg kommt“, sagte er. „Im Land gibt es einen immensen Investitionsbedarf.“ Schwarz nannte den Ausbau des S-Bahn-Verkehrs, des Regionalverkehrs und Investitionen in die Stadtbahnen. Es sei mindestens eine Verdopplung des Betrags von 500 Millionen Euro nötig.

Ähnlich sieht dies der baden-württembergische Gemeindetag. Maßnahmen wie die Umrüstung der Busflotten, die Erweiterung des ÖPNV-Angebots und die Förderung der Elektromobilität seien mit 500 Millionen Euro nicht annähernd zu finanzieren. Der Fonds sei deshalb nur ein erster Schritt in die richtige Richtung, teilte eine Sprecherin mit.

Am Montag trifft sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern der Kommunen, für die „Masterpläne“ für einen gut vernetzten und möglichst sauberen Verkehr entwickelt werden sollen. Dann soll auch besprochen werden, nach welchen Kriterien das Geld aus dem Fonds überhaupt verteilt wird - denn das ist noch offen.

Der Fonds ist eine kurzfristige Maßnahme. Verkehrsminister Hermann sprach sich aber dafür aus, auch die langfristige Finanzierung durch den Bund auszubauen. Über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz fördert der Bund größere öffentliche Verkehrsprojekte der Kommunen. „Die seit Jahren festgeschriebene Fördersumme von jährlich 333 Millionen Euro reicht bei weitem nicht aus“, sagte Hermann. „Der Bund müsste sie auf mindestens 500 Millionen Euro anheben und mit Blick auf die Preisentwicklung dynamisieren.“

Die SPD-Landtagsfraktion sieht auch das Bundesland selbst in der Pflicht, die Mittel für den ÖPNV deutlich aufzustocken. SPD-Verkehrsexperte Martin Rivoir sagte, die grün-schwarze Landesregierung habe übervolle Haushaltskassen und damit genügend Spielraum für ein kräftiges Investitionsprogramm zum Bau neuer Infrastrukturen und zur Beschaffung von Bussen und Bahnen.

FDP-Verkehrsexperte Jochen Haußmann meinte: „Es war nun wirklich nicht der Bund, der es versäumt hat, rechtzeitig in Stuttgart zu investieren.“ Vielmehr seien Verkehrsminister Hermann und Oberbürgermeister Fritz Kuhn sehenden Auges auf Fahrverbote zugesteuert. „Jetzt den Schwarzen Peter dem Bund zuzuschieben, ist ein leicht durchschaubares Ablenkungsmanöver.“

Grünen-Fraktionschef Schwarz warf zudem Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) vor, sich nicht um den Ausbau und die Sanierung des Schienennetzes im Südwesten gekümmert zu haben. „Wir verlangen von der nächsten Bundesregierung, dass sie die Hochrheinbahn und die Bodenseegürtelbahn ausbaut und elektrifiziert, die Wendlinger Kurve zweigleisig macht und den Engpass zwischen Stuttgart-Hauptbahnhof und Feuerbach beseitigt.“ Zudem müsse die Gäubahn zwischen Singen und Horb zweigleisig ausgebaut werden.“ Das alles sei bislang nicht im Bundesverkehrwegeplan erhalten.