Anzeige

„Das Thema wird nicht ernst genommen - und vom Land nicht unterfüttert“, sagte der scheidende Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Thomas Baur, in einem Gespräch. Nordrhein-Westfalen etwa sei meilenweit vorn, Baden-Württemberg radele im Mittelfeld. Auch Verkehrsministerin Tanja Gönner (CDU) sieht die Potenziale im Land „bei weitem nicht ausgeschöpft“. Über die Hälfte der zurückgelegten Wegstrecken seien kürzer als fünf Kilometer. „Gerade bei kurzen Distanzen ist das Fahrrad überlegen. Deshalb wollen wir die Menschen zum Umstieg bewegen.“ Baur bleibt skeptisch. Zusagen seien schon häufig gemacht worden - passiert sei hier bislang aber reichlich wenig. Die wenigsten Kommunen hätten bislang eigene Radverkehrsetats und geben somit auch zu wenig für Radwege aus. Diese seien zudem meist in miesem Zustand: schlecht ausgezeichnet, voller hoher Bordsteine und Drängelgitter. Hätte Baur, der den ADFC-Landesvorsitz Ende März nach 14 Jahren aufgibt, drei Wünsche für den Radverkehr im Südwesten frei, dann wären das: natürlich mehr Mittel für Radwege; aber auch Tempo 30 für 95 Prozent der Straßen in den Städten und Gemeinden. Und, dass der Radverkehr im Vergleich zum Auto mehr Beachtung findet. „Radverkehr beginnt im Kopf - und zwar bei den politisch Verantwortlichen“, sagte Baur. Sie entschieden über die Prioritäten der Verkehrspolitik und über die Mittelvergabe. Beispiel Horb: Dass dort bei der Planung einer Brücke tatsächlich darüber diskutiert werde, ob die Brücke einen Radweg braucht oder nicht, zeige deutlich, wie wenig weit es mit dem „Fahrradland Nr. 1“ tatsächlich sei. „Und Horb ist leider überall“, sagte Baur. In den Städten vor allem im Badischen wie Freiburg, Karlsruhe und Heidelberg sei viel erreicht. Freiburg etwa habe einen Radverkehrsanteil von 30 Prozent. Doch auf dem Land, „da wo es bürgerliche Mehrheiten hat, tut man sich schwer.“ Laut Gönner ist mit dem Landesbündnis ProRad die Grundlage gelegt worden, den Fahrradverkehr voranzubringen. Im Frühjahr solle außerdem eine „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune“ ins Leben gerufen werden. Die allerdings den ADFC ausschließt. „Das wollten die Kommunen nicht“, sagte Baur - und rätselt: „Wenn eine Stadt wie Leonberg auf die Idee kommt, da mitzuarbeiten, zeigt das, wie lasch die Kriterien für eine „Fahrradfreundliche Kommune“ hier sind.“ Städte und Gemeinden, die wirklich etwas für den Radverkehr tun wollten, sollten möglichst bald einen Radverkehrsplan aufstellen, rät der Experte. Schließlich werde die Landesförderung künftig auch davon abhängen, ob der Bedarf für einen Radweg auch nachgewiesen werden kann. Zehn Euro je Einwohner und Jahr wäre nach seinen Schätzungen ein angemessener Rad-Etat. Beispiel Stuttgart: Dort wären das Ausgaben von 6 Millionen Euro pro Jahr, aktuell seien es 2,7 Millionen. Die Ausgaben könnte man durch Einsparungen beim Auto kompensieren. „Jetzt wird doch meist lieber ein Parkplatz gebaut als ein neuer Radweg.“

Thomas Baur

Geboren: 9. März 1963 in Stuttgart.

Hobbys: Ski- und natürlich Radfahren.

Familie: Mit Partnerin, ohne Kinder.

Ziele: Kandidiert im Herbst für den ADFC-Bundesvorsitz.

Beruf: Entwickelt als Maschinenbau-Ingenieur Konzepte für Kraftwerke, etwa auf Basis von Kraft-Wärme-Kopplung.