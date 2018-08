Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Nach heftigen Gewittern am Mittwochnachmittag und -abend ist die Nacht in Baden-Württemberg weitgehend ruhig geblieben. In einigen Regionen gewitterte es. Dort habe es aber keine Schäden gegeben, teilten verschiedene Polizeistellen am Donnerstag mit. Am Mittwochnachmittag hatte ein heftiges Gewitter in Ulm und der Umgebung nach Angaben der Polizei für überflutete Straßen und entwurzelte Bäume gesorgt. In Füssen (Ostallgäu) setzte ein Blitzeinschlag einen Dachstuhl in Brand. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor weiteren Gewittern in der Nacht gewarnt.