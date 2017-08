Stuttgart/Gütersloh (dpa/lsw) - Kinder in Krippen und Kindergärten im Südwesten erhalten laut einer Studie die bundesweit intensivste Betreuung. So kommen Stand März 2016 auf eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft rein rechnerisch 7,2 Drei- bis Sechsjährige, wie die Bertelsmann Stiftung am Montag mitteilte. 2012 hatte die Relation noch 1 zu 8,6 Kinder betragen. Auch der Personalschlüssel bei den Krippenkindern ist laut der Studie im Bundesvergleich spitze: Eine Fachkraft kümmert sich demnach um drei Kinder - 2012 waren es noch 3,5 Kinder.

Anzeige

Vom bundesweit besten Personalschlüssel profitieren die Jüngsten im Landkreis Calw. Dort betreut eine Krippen-Fachkraft 2,5 Kinder. In Mannheim dagegen kamen auf eine Erzieherin 3,9 Kinder. Bei den Kindergärten liegt Stuttgart mit einem Betreuungsverhältnis von 1 zu 6,1 sogar bundesweit vorne. In den Landkreisen Lörrach und Waldshut hingegen sind es laut Studie zum Teil 8,3 Kinder, die von einer Fachkraft umsorgt werden.

Anzeige

Die Bertelsmann Stiftung empfiehlt für Krippen einen Personalschlüssel von 1 zu 3,0 und für Kindergärten von 1 zu 7,5. Baden-Württemberg erreicht im Schnitt diese Werte. Verbesserungsbedarf sieht die Stiftung bei der Zeit, die für die Leitung der Einrichtungen zur Verfügung gestellt wird.

Nach Angaben der Stiftung werden im Südwesten fast 72 000 Kinder unter drei Jahren und 314 000 Kinder ab drei Jahren in 8740 Einrichtungen betreut. Das Problem sei, den Bedarf an Personal- insbesondere für die Krippen - zu decken, so die Stiftung. Dafür müssten aber die Rahmenbedingungen für die Fachkräfte verbessert werden. Dennoch könne Baden-Württemberg einen außerordentlichen Zuwachs verzeichnen. Von 2006 bis 2016 sei die Anzahl der Beschäftigten um 38 700 oder 83 Prozent auf rund 85 000 gestiegen. Das ist der Studie zufolge der höchste Zuwachs nach Bayern.

Die Stiftung fordert allerdings einen weiteren Kraftakt für bessere und intensivere Betreuung von Bund, Ländern, Kommunen und auch Eltern. Jörg Dräger, Vorstand der Stiftung, rät deshalb vom Verzicht auf Elternbeiträge zunächst ab: „Erst wenn die Qualität stimmt und genügend Betreuungsplätze zur Verfügung stehen, können wir die Beitragsfreiheit angehen.“ Gebühren dürften aber keine Zugangsbarriere für Kindergärten oder Krippen sein. Deshalb sollten sie einkommensabhängig gestaffelt und Familien mit niedrigem Einkommen vollends entlastet werden.