Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Eine neue Studie bescheinigt Baden-Württemberg eine überdurchschnittliche Personalausstattung in den Kitas - allerdings mit großen Schwankungen innerhalb des Landes. Zum 1. März 2017 kamen in den Kindergärten im Schnitt 7,1 Kinder auf eine Fachkraft. «Damit sind in Baden-Württemberg die Personalschlüssel im Kindergartenbereich besser als die Empfehlungen der Bertelsmann-Stiftung und erreichen bundesweit den besten Wert», teilte die Bertelsmann-Stiftung am Dienstag in Gütersloh mit. Auch in den Krippen erreiche das Bundesland im bundesweiten Vergleich ein Spitzenverhältnis von durchschnittlich 3,1 Kindern je Fachkraft.

Unter den Begriff «Kita» werden Krippen - für Kinder unter drei Jahren - sowie Kindergärten - für Kinder ab drei Jahren - gefasst. Innerhalb Baden-Württembergs gebe es allerdings ein Qualitätsgefälle zwischen den Wohnorten. «So liegt der Personalschlüssel im Krippenbereich im Landkreis Göppingen bei 1 zu 2,6, in Mannheim hingegen bei 4.0.» Die Wissenschaftler raten hier zu einem Betreuungsverhältnis von 1 zu 3. Groß sind auch die Spannbreiten bei der Betreuung in den Kindergärten. «Während in Karlsruhe 6,2 Kinder von einer Fachkraft betreut werden, sind es im Landkreis Tuttlingen 8,4 Kinder», schreiben die Wissenschaftler. Sie empfehlen hier ein Betreuungsverhältnis von 1 zu 7,5.

Wenn Baden-Württemberg diese Spannweite in den Kitas verringern und allen Kindern die gleiche Betreuungsqualität anbieten wolle, fehlten rund 1141 Fachkräfte. «Diese einzustellen würden knapp 51 Millionen Euro jährlich kosten.» Zudem regen die Wissenschaftler an, alle Kitas mit einer vollzeitbeschäftigten Leitung auszustatten. Bislang haben diese nur elf Prozent der Kitas im Südwesten. Zusätzlich sollten 3971 vollzeitbeschäftigte Kräfte eingestellt werde. Die Kosten beziffert die Bertelsmann-Stiftung auf jährlich rund 230 Millionen Euro.

«Bund und Länder sollten sich in den anstehenden Verhandlungen zum Gute-Kita-Gesetz auf eine Verbesserung der Personalschlüssel und Leitungsausstattung konzentrieren», sagte Stiftungsvorstand Jörg Dräger. Leider gebe es keine Bestrebungen, bundesweit einheitliche Qualitätsstandards für Kitas festzulegen. Dabei könnten nur diese gleiche Bildungschancen für alle Kinder und faire Arbeitsbedingungen für die Fachkräfte unabhängig vom Wohnort sicherstellen.