Stuttgart (lsw) - Die Wirtschaft in Baden-Württemberg sieht sich zur Jahresmitte insgesamt gut aufgestellt, blickt aber in einigen Bereichen auch mit gemischten Gefühlen nach vorn. Etliche Firmen beurteilen ihre Situation positiv - wobei die Unsicherheit im Außenhandel teils zunimmt. Das zeigen mehrere Umfragen und Indizes.

In der Textil- und Bekleidungsbranche etwa gilt es, Probleme im klassischen Modegeschäft mit Hightech-Materialien für die Industrie aufzufangen. Derweil müssen etliche Bekleidungshersteller kämpfen. „Wir sehen einen Niedergang des stationären Einzelhandels“, sagte der Präsident des Verbands Südwesttextil, Bodo Bölzle, gestern in Stuttgart. Stoffe für den Automobil- und Flugzeugbau (intelligente Sitze) oder die Medizin (Pflaster) würde dagegen zum „neuen Metall“, meinte er mit Blick auf die bisherige Kernbranche Metall und Elektro.

Die durchwachsene Lage spiegelt sich auch in der Befragung zum Geschäftsklima-Index der Textilfirmen mit landesweit rund 24 000 Mitarbeitern wider. Im zweiten Quartal waren noch 72 Prozent von ihnen mit ihrer Ertragslage zufrieden, nach 92 Prozent im Quartal zuvor. Bei den Umsätzen im Inland sprachen 40 Prozent von einer „guten“ Situation, im Startquartal waren es 47 Prozent. Insgesamt sank der Stimmungsindex von 21 Punkten auf 16 Punkte.

Positiv sieht die Textilwirtschaft den Trend bei Auftragseingängen und genutzten Kapazitäten. Im zweiten Halbjahr rechnet Bölzle auch wieder mit steigenden Umsätzen in Deutschland. Risiken ergäben sich jedoch durch die „angespannte internationale politische Lage“, dies dämpfe die Nachfrage im Ausland. 13 Prozent der befragten Betriebe meldeten hier zurückgehende Umsätze (erstes Quartal: fünf Prozent).

Das Handwerk im Land zeigt sich unterm Strich zufrieden. Drei Viertel der 1500 befragten Betriebe hätten für das zweite Quartal eine „gute“ konjunkturelle Lage gemeldet, im ersten Vierteljahr waren es nur etwa zwei Drittel. In 41 Prozent der Unternehmen legte der Auftragseingang zu, vor einem Jahr hatte dieser Wert noch 37 Prozent betragen.

Aus der Metall- und Elektroindustrie waren ebenfalls positive Einschätzungen zu hören. Eine Betriebsräte-Umfrage der IG Metall ergab: 44 Prozent der Firmen halten ihre Lage für „gut“, 21 sogar für „sehr gut“. „In den Betrieben läuft der Konjunkturmotor weiter auf vollen Touren“, sagte der Bezirksleiter der Gewerkschaft, Roman Zitzelsberger, laut Mitteilung. 40 Prozent der Betriebsräte rechneten mit einem zusätzlichen Aufbau von Beschäftigung in nächster Zeit.

Der Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie (LVI) gab sich ähnlich optimistisch. 2017 könne die Wirtschaftsleistung um insgesamt 1,7 Prozent wachsen -noch über der Rate im Bund. Riskofaktoren wie der Brexit oder der Abschottungskurs der USA hätten sich bisher nicht in den Daten abgezeichnet, sagte LVI-Vizepräsident Heinrich Baumann. Er warnte zugleich vor Übermut - denn der schwache Euro treibe die Exporte, und die Ölpreise seien moderat geblieben. Das seien „Faktoren, auf die wir nur bedingt Einfluss haben“. Bei der Lohnentwicklung ging es zuletzt leicht aufwärts. Im ersten Quartal stieg der entsprechende Index für die Reallöhne laut Daten des Statistischen Landesamtes um 0,6 Prozent gegenüber Anfang 2016. Nominal - also ohne Abzug der Inflation - lag das Lohnplus bei 2,6 Prozent. Gemessen an den Brutto-Stundenlöhnen schnitten im ersten Vierteljahr vor allem Beschäftigte in Information und Kommunikation gut ab (5171 Euro). Am unteren Ende der Lohnskala fanden sich bei dieser Betrachtung Mitarbeiter im Gastgewerbe (2332 Euro brutto).