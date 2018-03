Anzeige

Der 55-jährige Tauss hatte vor gut einer Woche wegen der Ermittlungen gegen ihn alle Ämter niedergelegt, jedoch angekündigt, er wolle sein Bundestagsmandat behalten. Für die Bundestagswahl im September steht Tauss bislang auf dem aussichtsreichen Listenplatz 7 der Südwest-SPD. „Er ist aber nur fair, wenn er auch die Gelegenheit bekommt, sich die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft anzusehen“, sagte Vogt. Sie erwarte, dass dies in den nächsten zwei Wochen passiere. Durch seinen Rücktritt als Landesgeneralsekretär und die Abgabe seiner Ämter in der Bundestagsfraktion in Berlin habe er die Partei entlastet. Tauss sagte in der „Bild am Sonntag“: „Ich bin unschuldig und werde weiter um mein Mandat kämpfen. Meine Partei wartet das Strafverfahren ab.“ „Tauss muss möglichst schnell sein Mandat niederlegen und auf die Kandidatur bei der kommenden Bundestagswahl verzichten“, sagte hingegen der rechtspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rainer Stickelberger dem „Focus“. Der Landtagsabgeordnete Georg Nelius sagte: „Wer Mist gebaut hat, muss gehen. Bei diesem Vorwurf bleibt immer etwas hängen.“Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Focus“ soll Tauss ' Lieferant ausgesagt haben, dass er von dem SPD-Politiker mehr als 1000 Euro für Kinderpornos erhalten hat. Tauss wies dies zurück. Er habe lediglich zwei Mal 100 Euro bezahlt, um sich Material für seine Recherche zu beschaffen. Tauss erklärte auch, warum er überhaupt für das Material bezahlt hat: „Ich musste für meine Recherche über Kinderpornografie Material beschaffen. Da ich keins zum Tausch hatte, habe ich für die Beschaffung bezahlt.“Derweil mehren sich die Stimmen, die einen völligen Rückzug von Tauss aus allen Ämtern und Funktionen fordern. Der beschuldigte Bremerhavener Lagerarbeiter Sascha H. legte dem Bericht zufolge ein umfangreiches Geständnis ab. Darin widerspreche er der Darstellung des SPD-Politikers. Die Staatsanwaltschaft war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

H. berichtete laut „Focus“ detailliert von Postsendungen mit kinderpornografischem Inhalt, die er an Tauss schickte. Der SPD-Politiker soll nach Aussage des 29-Jährigen insgesamt „mehr als 1000 Euro“ für die Kinderpornos gezahlt haben. Angeblich stellten Ermittler in der Bremerhavener Wohnung von H. umfangreiches Material sicher, unter anderem einen Briefumschlag, in dem Tauss ihm Geld geschickt habe. Auf einem Zettel hatte der Politiker seine Berliner Wohnung als Lieferadresse angegeben. H.s Anwalt Thomas Domanski sagte: „Wenn Tauss sich jetzt als Opfer darstellt, entspricht das nicht dem Stand der Ermittlungen.“ Tauss ' Darstellung sei „abenteuerlich“.

Hauptaufgabe sind die Wahlkämpfe

Zum kommissarischen Nachfolger von Tauss im Amt des Landesgeneralsekretärs bestimmte der Vorstand am Samstag den 36-jährigen Bundestagsabgeordneten Peter Friedrich. Bei 17 abgegebenen Stimmen im Vorstand erhielt Friedrich elf Ja-, allerdings auch fünf Gegenstimmen und eine Enthaltung. „Es ist klar, dass es nicht über Nacht Einvernehmen geben kann“, sagte er. Im November muss ihn ein Landesparteitag dann noch offiziell wählen. Nun gehe es für ihn darum, genügend Schlagkraft für die anstehenden Europa-, Kommunal- und Bundestagswahlkämpfe zu entwickeln. Vogt sagte, es habe zuletzt noch einen Alternativkandidaten zu Friedrich aus der Landtagsfraktion gegeben, dessen Namen sie aber nicht nannte. Sie habe sich aber für den Konstanzer entschieden, weil seine Persönlichkeit „zum Amt passt.“ Die „Stuttgarter Zeitung“ hatte berichtet, dass Landtagsfraktionschef Claus Schmiedel lieber einen Landtagsabgeordneten auf dem Posten gesehen hätte.

Der 36-Jährige sitzt seit 2005 im Bundestag und war unter anderem Juso-Landesvorsitzender. Er sitzt zudem seit 2004 der SPD im Kreis Konstanz vor.