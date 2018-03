Anzeige

Von Bettina Grachtrup





Schwäbisch Gmünd - Mit Parteichefin Leni Breymaier als Spitzenkandidatin und voller Rückendeckung für Kanzlerkandidat Martin Schulz zieht die baden-württemberische SPD in die Bundestagswahl. Der Parteitag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) kürte Breymaier am Samstag mit rund 94 Prozent zur Spitzenkandidatin für die Wahl im September. Dem Kanzlerkandidatin Schulz bereitete die Partei bei seinem ersten Auftritt in Baden-Württemberg einen begeisterten Empfang. Sowohl Breymaier als auch Schulz versprachen, sich für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft einsetzen zu wollen.

„Wer in das Kanzleramt der Bundesrepublik Deutschland einzieht, der muss ein Gefühl für die Alltagsprobleme der Menschen haben“, rief Schulz den mehr als 300 Delegierten zu. Er kritisierte etwa, dass Manager von Unternehmen trotz Fehlleistungen Boni bekämen, aber eine Verkäuferin schon bei einer kleinen Verfehlung den Arbeitsplatz verliere. „Dieses blühende Land sollte sich solche Ungerechtigkeiten nicht leisten.“ Schulz verurteilte die Steuerflucht großer Unternehmen ins Ausland. „Wenn ich Kanzler bin, werde ich das Prinzip einführen: Das Land des Profits ist auch das Land der Steuern.“

Landesparteichefin Breymaier wandte sich gegen eine Fortsetzung der schwarz-roten Bundesregierung: „Diese Koalition ist ausgequetscht wie eine Zitrone.“ Die SPD wolle etwa mehr gute Arbeit und bezahlbare Wohnungen für alle. „Das kriegen wir mit dieser ideen- und visionslosen CDU und CSU nicht hin.“ Breymaier trat Befürchtungen entgegen, dass die derzeit guten Umfragewerte für die SPD nicht von Dauer sein könnten. SPD-Kanzlerkandidat Schulz verkörpere das Thema soziale Gerechtigkeit. „Schulz ist das Gesicht zum Thema. Aber das Thema ist schon lange da. Deshalb wird es tragen“, sagte sie.

Die Südwest-SPD hatte bei der Landtagswahl vor einem Jahr eine herbe Niederlage erlitten. Sie stürzte auf ein Allzeittief von 12,7 Prozent ab - für die Fortsetzung der grün-roten Regierung reichte es deshalb nicht. Als Konsequenz daraus trat Parteichef Nils Schmid zurück. Die Gewerkschafterin Breymaier übernahm die Parteiführung im Herbst.

Jusos nicht zufrieden

Die Partei stellte am Samstag ihre Liste zur Bundestagswahl auf. Mit dem Ergebnis waren die Jusos aber nicht ganz zufrieden: Ihr Vorsitzender Leon Hahn scheiterte mit einer Kampfkandidatur um Platz 20 knapp und steht nun - wie vom Landesvorstand ursprünglich auch vorgeschlagen - auf Platz 28. „Leni Breymaier muss persönlich verantworten, dass der Erneuerungsprozess bezüglich der Einbindung junger Leute bei der Landesliste gescheitert ist“, kritisierte Hahn. Für den früheren SPD-Landeschef Nils Schmid dürfte ein Einzug in den Bundestag hingegen sicher sein. Er steht auf Platz 6. Bislang ist die Südwest-SPD mit 20 Abgeordneten im Bundestag vertreten - nach einem Zweitstimmenergebnis von 20,6 Prozent bei der Bundestagswahl 2013. Der Schulz-Hype nährt auch in Baden-Württemberg die Hoffnungen, dass es bei der nächsten Wahl deutlich mehr Abgeordnete werden könnten. Die jüngste Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von SWR und „Stuttgarter Zeitung“ sieht die SPD im Ländle bei 20 Prozent, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre.

Der Parteitag verabschiedete einen Leitantrag des Vorstandes zum Thema Gerechtigkeit mit wenigen Änderungen. Darin setzt sich die SPD dafür ein, den Spitzensteuersatz von 42 auf 49 Prozent anzuheben - und zwar für zu versteuernde Jahreseinkommen ab 100 000 Euro bei Alleinstehenden und 200 000 Euro bei Eheleuten. Beim intern strittigen Thema Rente gab es einen Kompromiss, der vorsieht, dass das aktuelle Rentenniveau auf dem heutigen Stand von 48 Prozent stabilisiert und langfristig auf 50 Prozent angehoben werden soll.