Stuttgart (dpa/lsw) - Die Imker im Südwesten können in diesem Jahr auf eine bessere Ernte zurückblicken. Wie das Fachzentrum Bienen und Imkerei in Mayen (Rheinland-Pfalz) mitteilte, habe man in Baden-Württemberg pro Volk im Jahr 2017 im Schnitt 35,5 Kilogramm Honig geerntet. Damit holten die Bienenfreunde im Schnitt 6,6 Kilogramm mehr ein als im sehr schwachen Vorjahr. Grund dürfte das bessere Wetter sein. Die Angaben basieren auf einer Befragung der Facheinrichtung, an der im Südwesten 849 Imker teilnahmen. Die Durchschnittswerte sind nur von Bienenkästen, die abgeerntet wurden. Mancher Freizeit-Imker verzichtet darauf, den Honig einzuholen.