Bernau (dpa/lsw) - Ein Teil des Schwarzwalds ist zum 16. Unesco-Biosphärengebiet in Deutschland erklärt worden. In Bernau im Schwarzwald nahm Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Sonntag die Anerkennungsurkunde der Unesco, der Kultur- und Wissenschaftsorganisation der Vereinten Nationen, entgegen. „Das große Engagement der Akteure im Südschwarzwald hat sich ausgezahlt“, sagte der Minister. Das neue Biosphärengebiet Schwarzwald stehe für den Einklang von Landnutzung, Naturschutz und Tourismus. Es diene dem Pflanzen- und Tierschutz. Außerdem wirke es sich positiv auf die Wirtschaft aus. So bringe es zusätzliches Geld in die Region.

Das neue Biosphärengebiet ist den Angaben zufolge 630 Quadratkilometer groß und damit ein gutes Stück größer als der Bodensee. Es liegt überwiegend westlich und südlich des Feldbergs und umfasst 28 Gemeinden. Mitte Juni hatte die Unesco angekündigt, dass es unter Schutz gestellt wird. Biosphärenreservate sollen demnach Modellregionen für nachhaltige Entwicklung sein und streben einen Ausgleich der Interessen von Umweltschutz und Wirtschaft an.

„Der Südschwarzwald hat sich diese Auszeichnung absolut verdient“, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD). Kultur, Tradition und der Erhalt der Natur gehörten zusammen. Im Südschwarzwald werde dies vorbildlich umgesetzt.

Nach der Anerkennung der Unesco stehe als nächster Schritt die Erarbeitung einer Rahmenkonzeption für das Biosphärengebiet an, sagte Untersteller. Es diene als Arbeitsprogramm für die nächsten Jahre. Außerdem plane das Land ein Besucherzentrum in Todtnau und eine Geschäftsstelle in Schönau (beides Kreis Lörrach).